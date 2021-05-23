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Вибори у Німеччині: після активного зростання - рейтинг "зелених" почав падати

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Рейтинг німецького консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) скоротився за тиждень на 1 процентний пункт, до 24%, однак вони лідирують за популярністю серед партій ФРН. Про це свідчать опубліковані в неділю дані опитування, проведеного соціологічною службою INSA, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Вибори у Німеччині: після активного зростання - рейтинг "зелених" почав падати

Деталі

Партія “Союз-90”/“зелені” за тиждень втратила також один процентний пункт, за неї виявили готовність проголосувати 23% респондентів. Якби вибори проходили сьогодні, то Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набрала б на них 17% (плюс 1 пункт), Вільна демократична партія (ВДП) — 13% (плюс два пункти). Рейтинг правопопулістської “Альтернативи для Німеччини” в порівнянні з попереднім тижнем не змінився і залишився на рівні 12%. Ліва партія втратила один пункт і отримала б 6% голосів.

Опитування також показало, що лідер “зелених” Анналена Бербок, яка була висунута в канцлерки ФРН від цієї партії, втрачає підтримку серед виборців, хоча поки і користується більшою популярністю, ніж кандидати від інших провідних політичних сил. Якби вибори глави уряду проходили шляхом прямого голосування, то вона отримала б 20%. У порівнянні з минулим тижнем її рейтинг опустився на цілих чотири пункти. 18% респондентів готові проголосувати за кандидата від СДПН Олафа Шольца, 15% — Арміна Лашета, якого висунув блок ХДС/ХСС. При цьому 32% учасників опитування заявили, що не стали б підтримувати нікого з цих трьох політиків.

У дослідженні, яке проводилося в період з 17 по 21 травня, брали участь 1 405 громадян ФРН.

На початку травня опитування показували відрив “зелених” від партії Меркель.

Довідка

Вибори в Бундестаг, за підсумками яких буде визначено новий склад уряду, відбудуться 26 вересня 2021 року.

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