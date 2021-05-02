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Вибори у Німеччині: "зелені" за результатами опитувань збільшують відрив від партії Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Партія “Союз-90”/“зелені”, яка в даний момент знаходиться в німецькому бундестазі на лаві опозиції, випереджає блок з партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який входить в правлячу коаліцію, до якого належить і канцлерка ФРН Ангела Меркель. Як випливає з опублікованих у неділю, 2 травня, результатів опитування соціологічного інституту Kantar, проведеного на замовлення видання Bild, “зеленим” свої симпатії на виборах готові віддати 27% виборців в Німеччині, а блоку ХДС/ХСС — 24%, пише УНН.

Деталі

У той же час інший соціологічний інститут — INSA — опублікував дані опитування від 27 квітня, згідно з якими “зелених” і блок ХДС/ХСС готові підтримати рівна кількість виборців — по 23%. Далі йдуть соціал-демократи, які також входять зараз до правлячої коаліції. За даними Kantar, Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) віддають перевагу 15% виборців, а за даними INSA — 16%.

Популісти з партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН), що записали в свою передвиборну програму вимоги про відмову ФРН від валюти євро і вихід країни з Євросоюзу, на даний момент набирають, за даними опитувань, від 10 (Kantar) до 12% (INSA).

Претенденти на пост канцлера

До сьогоднішнього дня в Німеччині чотири партії визначилися з кандидатами на пост канцлера в разі своєї перемоги на виборах в бундестаг. У блоці ХДС/ХСС — це глава уряду федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія Армін Лашет, в партії СДПН — діючий міністр фінансів ФРН, віцеканцлер Олаф Шольц, у “зелених” — співголова партії Анналена Бербок.

Згідно з опитуванням INSA від 30 квітня, проведеним для Bild, на прямих виборах канцлера Анналена Бербок домоглася б більшого успіху, ніж її конкуренти. 26% проголосували б за неї, 16% — за Шольца і 15% — за Лашета.

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