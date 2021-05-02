Выборы в Германии: "зеленые" по результатам опросов увеличивают отрыв от партии Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Партия “Союз-90”/“зеленые”, которая в данный момент находится в германском бундестаге на скамье оппозиции, опережает входящий в правящую коалицию блок из партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как следует из опубликованных в воскресенье, 2 мая, результатов опроса социологического института Kantar, проведенного по заказу издания Bild, “зеленым” свои симпатии на выборах готовы отдать 27% избирателей в Германии, а блоку ХДС/ХСС — 24%, пишет УНН.
Детали
В то же время другой социологический институт — INSA — опубликовал данные опроса от 27 апреля, согласно которым “зеленых” и блок ХДС/ХСС готово поддержать равное число избирателей — по 23%. Далее следуют социал-демократы, также входящие сейчас в правящую коалицию. По данным Kantar, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отдают предпочтение 15% избирателей, а по данным INSA — 16%.
Популисты из партии “Альтернатива для Германии” (АдГ), записавшие в свою предвыборную программу требования об отказе ФРГ от валюты евро и выходе страны из Евросоюза, на данный момент набирают, по данным опросов, от 10 (Kantar) до 12% (INSA).
Претенденты на пост канцлера
К сегодняшнему дню в Германии четыре партии определились с кандидатами на пост канцлера в случае своей победы на выборах в бундестаг. В блоке ХДС/ХСС — это глава правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, в партии СДПГ — действующий министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц, у “зеленых” — сопредседательница партии Анналена Бербок.
Согласно опросу INSA от 30 апреля, проведенному для Bild, на прямых выборах канцлера Анналена Бербок добилась бы большего успеха, чем ее конкуренты. 26% проголосовали бы за нее, 16% — за Шольца и 15% — за Лашета.