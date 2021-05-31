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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Вибори у Німеччині: лідерка "зелених" та фаворит на посаду канцлера виступила за "курс діалогу та жорсткості" щодо РФ

Київ • УНН

 • 24554 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Співголова “Союзу-90”/“Зелених” Анналена Бербок, яка була висунута від партії в канцлери ФРН, стверджує, що стосовно Росії потрібно проводити курс жорсткості і діалогу, і вважає за необхідне не завершувати реалізацію проекту “Північний потік-2”, передає УНН з посиланням на її інтерв’ю виданню Bild.

Вибори у Німеччині: лідерка "зелених" та фаворит на посаду канцлера виступила за "курс діалогу та жорсткості" щодо РФ

Деталі

“Я вважаю правильним курс діалогу і жорсткості по відношенню до Росії”, — заявила Бербок, відома своїми критичними заявами на адресу Москви, в опублікованому в понеділок інтерв’ю газеті Bild. Відповідаючи на питання журналіста, чи вважає вона президента РФ Володимира Путіна “вбивцею”, Бербок заявила, що “не стала б так формулювати питання, оскільки зовнішня політика потребує діалогу і дипломатії”. “Я не прокурор, який на 100% може це довести”, — додала вона.

“Санкції проти Росії повинні залишатися в силі”, — вважає вона. “Північний потік-2” не повинен бути завершений“, — підкреслила також кандидатка у канцлери. Лідер “зелених” назвала газопровід “центральним геостратегічним питанням і звинуватила уряд Німеччини в зв’язку з підтримкою проекту в проведенні політики подвійних стандартів. “З одного боку, (в Берліні) говорять про підтримку санкцій ЄС, з іншого, уряд ФРН підтримує „Північний потік-2“, який якраз підриває ці санкції”, — пояснила Бербок свою позицію.

Федеральні вибори в Німеччині

Рейтинг німецького консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) скоротився раніше за тиждень на 1 процентний пункт, до 24%, однак вони лідирують за популярністю серед партій ФРН.

Опитування також показало, що лідерка “зелених” Анналена Бербок, яка була висунута в канцлери ФРН від цієї партії, втрачає підтримку серед виборців, хоча поки і користується більшою популярністю, ніж кандидати від інших провідних політичних сил. Якби вибори глави уряду проходили шляхом прямого голосування, то вона отримала б 20%. У порівнянні з минулим тижнем її рейтинг опустився на цілих чотири пункти. 18% респондентів готові проголосувати за кандидата від СДПН Олафа Шольца, 15% — Арміна Лашета, якого висунув блок ХДС/ХСС. При цьому 32% учасників опитування заявили, що не стали б підтримувати нікого з цих трьох політиків.

Співголова партії “зелених” Німеччини Роберт Хабек виступає за те, щоб залишити перспективу приєднання до НАТО для України і підтримує забезпечення Києва оборонною зброєю для опору російській агресії на сході країни.

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