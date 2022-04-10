Выборы во Франции: действующий президент Макрон возглавляет первый тур выборов - экзит-полл
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во Франции в первом туре президентских выборов лидерство получил действующий президент Эммануэль Макрон получив 28,1%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Согласно экзит-поллу Ipsos, президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с крайньоправою Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля, после того, как возглавил первый тур сегодня с 28,1% голосов против 23,3% у Ле Пен.
Двенадцать кандидатов, от крайних левых до крайних правых, вошли в избирательный бюллетень в первом туре. Два финалиста будут соревноваться за высший пост Франции через две недели, 24 апреля.