Выборы во Франции: действующий президент Макрон возглавляет первый тур выборов - экзит-полл

Детали

Согласно экзит-поллу Ipsos, президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с крайньоправою Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов, который состоится 24 апреля, после того, как возглавил первый тур сегодня с 28,1% голосов против 23,3% у Ле Пен.

Двенадцать кандидатов, от крайних левых до крайних правых, вошли в избирательный бюллетень в первом туре. Два финалиста будут соревноваться за высший пост Франции через две недели, 24 апреля.