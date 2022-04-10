Вибори у Франції: чинний президент Макрон очолює перший тур виборів - екзит-пол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Франції у першому турі президентських виборів лідерство отримав чинний президент Еммануель Макрон отримавши 28,1%. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
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Згідно з екзит-полом Ipsos, президент Франції Еммануель Макрон зіткнеться з крайньоправою Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів, який відбудеться 24 квітня після того, як очолив перший тур сьогодні з 28,1% голосів проти 23,3% у Ле Пен.
Дванадцять кандидатів, від крайніх лівих до крайніх правих, увійшли до виборчого бюлетеня у першому турі. Два фіналісти змагатимуться за найвищу посаду Франції через два тижні, 24 квітня.