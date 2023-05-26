Выборы прошли - коррупция осталась? Новоизбранный Глава Верховного Суда уже стал объектом критики
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Новоизбранный Глава Верховного Суда Станислав Кравченко обещал судьям служебные квартиры в обмен на поддержку его кандидатуры. Об этом заявила журналистка Наталья Соколенко, сообщает УНН.
Детали
Журналистка утверждает, что Кравченко сделал такое предложение судьям ВС в рамках своей «предвыборной» кампании на должность Главы.
«То есть, гражданам-судьям ВС, получающим около 250 тысяч гривен в месяц - им еще надо жилье служебное за наш счет? Во время большой войны?» - заметила Соколенко.
Также она заявила, что в 2003 году Станислав Кравченко вместе с еще одним судьей Сергеем Слинько, который также победил на конкурсе в новый Верховный Суд, отпустил из-под стражи убийцу журналиста Гонгадзе генерала Пукача. После этого Пукач смог сбежать. Органы правопорядка нашли его только в 2009 году.
УНН также писал о Станиславе Кравченко, как о кандидате на должность Главы ВС.
В свое время он получил отрицательное заключение Общественного совета по добропорядочности.
«Проанализировав информацию о судье Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Кравченко Станиславе Ивановиче (далее – Кандидат), Общественный совет добропорядочности обнаружил данные, которые дают основания для вывода о несоответствии Кандидата критериям добропорядочности и профессиональной этики», - говорится в заключении Общественного совета от 2017 года.
В частности указывалось, что судья имел отношение к рассмотрению дела в решении по которому было допущено нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека. Кроме того, в заключении есть претензии к имущественной декларации Кравченко.
«(…) не указывал о наличии у него права собственности на земельный участок 900 кв. м в городе Козелец. В то же время этот земельный участок указан в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 г», - говорится в документе.