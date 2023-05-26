Вибори пройшли – корупція залишилась? Новообраний Голова Верховного Суду вже став об’єктом критики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Новообраний Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко обіцяв суддям службові квартири в обмін на підтримку його кандидатури. Про це заявила журналістка Наталія Соколенко, повідомляє УНН.
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Журналістка стверджує, що Кравченко зробив таку пропозицію суддям ВС в рамках своєї «предвиборчої» кампанії на посаду Голови.
«Тобто, громадянам-суддям ВС, що отримують близько 250 тисяч гривень на місяць - їм ще треба житло службове на наш рахунок? Під час великої війни?» - зауважила Соколенко.
Також вона заявила, що у 2003 році Станіслав Кравченко разом із ще одним суддею Сергієм Слиньком, який також переміг на конкурсі до нового Верховного Суду, відпустив з-під варти вбивцю журналіста Гонгадзе генерала Пукача. Після цього Пукач зміг втекти. Органи правопорядку знайшли його аж у 2009 році.
УНН також писав про Станіслава Кравченка, як про кандидата на посаду Голови ВС.
Свого часу він отримав негативний висновок Громадської ради з доброчестності.
«Проаналізувавши інформацію про суддю Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Кравченка Станіслава Івановича (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики», - йдеться у висновку Громадської ради від 2017 року.
Зокрема вказувалось, що суддя мав дотичність до розгляду справи у рішенні по якій було допущено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини. Крім того, у висновку є претензії до майнової декларації Кравченка.
«(…) не зазначав про наявність у нього права власності на земельну ділянку 900 кв. м в місті Козелець. Водночас ця земельна ділянка зазначена у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 р», - йдеться у документі.