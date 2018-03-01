Выборы президента РФ: Путин впервые за 14 лет посетил игру КВН

Президент России Владимир Путин посетил игру 1/8 финала высшей лиги Клуба веселых и находчивых (КВН), которая проходит в Театре Российской армии в Москве. Его поприветствовал Александр Масляков. Отмечается, что это первый раз с 2004 года, когда Путин посетил игру.

Также на игре присутсвовали российские спортсмены.

В эфир игра выйдет 9 марта.

Напомним, 18 марта в России состоятся выборы президента. Как сообщалось, согласно соцопросам кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 71,4% избирателей.