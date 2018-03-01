Вибори президента РФ: Путін вперше за 14 років відвідав гру КВН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін вперше за 14 років прийшов на сезонну гру КВН, пише Газета.Ru, передає УНН.
Президент Росії Володимир Путін відвідав гру 1/8 фіналу вищої ліги Клубу веселих та найкмітливіших (КВН), яка проходить в Театрі Російської армії в Москві. Його привітав Олександр Масляков. Відзначається, що це перший раз з 2004 року, коли Путін відвідав гру.
Також на грі були присутні російські спортсмени.
В ефір гра вийде 9 березня.
Нагадаємо, 18 березня в Россії відбудуться вибори президента. Як повідомлялося, згідно з соцопитуваннями кандидатуру чинного глави Володимира Путіна готові підтримати 71,4% виборців.