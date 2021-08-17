Выборы на Донбассе, временные границы оккупации и амнистия: что предусматривает правительственный законопроект о переходном периоде

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"Законопроект предлагает унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республики Крым и городу Севастополя. Эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации Российской Федерации. Законопроект упорядочивает и осовременивает существующую профильную терминологию, а также вводит понятие, раскрывающе его новеллы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту авторства вице-премьер-министра Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Детали

В пояснительной записке отмечается также, что документ предлагает распределение регулирования на "конфликтный" и "постконфликтный" периоды, что, по мнению авторов, позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных территорий и их жителей, деоккупации временно оккупированных территорий, включая вопросы демилитаризации и разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и тому подобное.

Как отмечает Резников, реализация положений закона планируется в пределах предусмотренных ассигнований Государственного бюджета Украины. В то же время ряд мероприятий потребует дополнительных расходов из бюджета, в том числе выплата пенсий. Ориентировочно общая сумма долга составляет 90 млрд грн, но выплаты будут осуществлены после реструктуризации, порядок которой определит правительство.

Государство-агрессор и последствия его деятельности

Так, государством-агрессором и государством-оккупантом в документе определено Российскую Федерацию. Отмечается также, что ответственность за нарушения вследствие вооруженной агрессии возлагается на РФ. Так, согласно законопроекту, возмещение имущественного и морального вреда, причиненного Кремлем на территории Украины, в полном объеме осуществляет Украина в порядке, определенном правительством, с последующим предъявлением требований о возмещении вреда к Российской Федерации.

Определяется, что государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные правомерные меры по взысканию с РФ компенсации за:



ущерб, нанесенный Украине, юридическим и физическим лицам в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;



возмещения, осуществленные Украины.



Согласно законопроекту, нормативно-правовые акты РФ, связанные с временной оккупацией, являются "ничтожными, не создают никаких правовых последствий", их ничтожность "не подлежит обжалованию и не может быть отменена".

Принудительное или автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, гражданства РФ - не признается; документы, удостоверяющие личность, выданные оккупационными силами, считаются недействительными и не дают права на въезд на временно оккупированные территории и выезд с них, а также на пересечение государственной границы Украины.

Связи с РФ и оккупационными силами

Согласно тексту законопроекта, установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины, их должностных лиц с оккупационными силами и администрациями РФ, их должностными лицами допускается "исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод человека и гражданина, выполнения международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, содействия восстановлению территориальной целостности Украины".

"Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по вопросам, связанным с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от Президента Украины", - значится в документе.

Также в течение временной оккупации запрещается осуществление любых сделок с объектами собственности, находящихся на временно оккупированных территориях, если их стороной является оккупационные силы или оккупационные службы РФ или юридическое лицо, которое находится под контролем агрессора.

Любые сделки, совершенные вопреки положениям частей девяти-одиннадцати этой статьи, являются "ничтожными".

Временные границы оккупации

Согласно проекту законодательного акта, датой начала временной оккупации украинских территорий является 20 февраля 2014 года. Определяется, что даты начала временной оккупации отдельных населенных пунктов, районов устанавливает Президент Украины по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ.

Согласно тексту законопроекта, дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на соответствующей территории. Дата восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает Президент Украины.

Уголовные преступления в период оккупации, наказание за них и амнистия

В документе сказано, что лицо, которое, находясь в составе оккупационных сил или администраций РФ, совершившего уголовное преступление в связи с временной оккупацией, не может быть освобождено от уголовной ответственности и в отношении него не может быть применена амнистия, если она совершила преступление, в частности:



подпадающее под юрисдикцию МУС в пределах, признанных Украиной;



повлекшее смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений;



которое является умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.



Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, которые, находясь в составе оккупационных сил или оккупационных администраций Российской Федерации, совершили уголовные правонарушения в связи с временной оккупацией, не могут быть освобождены от уголовной ответственности и к ним не может быть применена амнистия.

Выборы, референдумы, формирование органов местного самоуправления

Законопроектом определяется, что на временно оккупированных территориях общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы не проводятся - так же как и местные выборы и местные референдумы.

На деоккупированных территориях общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины, этого и других законов.

Отмечается, что выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ и Совета Европы относительно выборов, референдумов.

Выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить, в частности, недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны РФ, значится в проекте закона.

Разоружение

В законопроекте определено, что на КПВВ постоянно и на деоккупированных территориях в течение года с даты деоккупации населенного пункта лица могут добровольно сдать за вознаграждение органам Нацполиции оружие, боеприпасы, взрывчатые, вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих, а также другое вооружение, военную технику и военное имущество, или указать на их местонахождение.

Размер вознаграждения, а также порядок использования сданного или найденного имущества определяет правительство.

Добавим

4 августа 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Согласно документу, правительство в течение двух месяцев должно подготовить законопроект о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия (юстиции) переходного периода. Следующий шаг - внесение законопроекта в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.