Выборы мэра Харькова: Добкин перечислил деньги на борьбу с "ковидным коллапсом", который спровоцировал Терехов - политолог

“Что мы и наблюдаем прямо сейчас в Харькове, на финише предвыборной гонки за место мэра города.

Михаил Добкин, кандидат в мэры, решил, что наружная реклама ему не нужна, и деньги от своей избирательной кампании просто перечислил на потребности городского здравоохранения. То есть, туда, где они нужнее объективно. И тем самым показал конкретным поступком, что понимает проблемы города и решает их прямо сейчас. Это во всех отношениях правильный шаг политика и кандидата на должность главного управленца города.

Игорь Терехов, будучи и.о. мэра и распоряжаясь городским бюджетом и прочими средствами, выделенными на подготовку Харькова к новой волне ковида, ничего подобного не сделал даже в пределах своих должностных функций. И продолжает не делать.

Терехов просто не замечает харьковской реальности — с переполненными больницами и рекордным количеством заболевших ковидом. Возможно он человек с ограниченными возможностями адекватно воспринимать реальность. Хоть он и.о. мэра и кандидат в мэры очень значимого города Украины”, — написала Соколовская.

Она считает, что Терехов был слишком увлечён своей пиар-кампанией, поэтому не смог подготовить город к очередной волне COVID-19.

“Реальность Терехова — это его избирательная кампания. И это не та реальность, в которой живет Харьков. Реальность Терехова складывается из бесконечных пустых обещаний, недоделанного „лучшего“ в Европе зоопарка и харьковских улиц, под завязку „украшенных“ билбордами с его портретом.

Реальность Харькова сейчас — это переполненные больницы, сверхнормы работающие врачи и медперсонал, которым недоплачивают, и постоянно растущее количество заболевших.

Харьков живет в ковидной, а не тереховской реальности. Добкин это понимает, а Терехов — нет.

И не удивительно, что год „мэрства“ Терехова в Харькове заканчивается ковидным коллапсом. Как начинался, так и заканчивается. Возможно, что и вместе с его „мэрством“”, — подитожила Соколовская.

Контекст

31 октября состоятся выборы мэра Харькова. Политологи прогнозируют определение победителя во втором туре выборов, где предположительно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.