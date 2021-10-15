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Вибори мера Харкова: Добкін перерахував гроші на боротьбу з "ковідним колапсом", який спровокував Терехов - політолог

Київ • УНН

 • 29960 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Кандидат в мери Харкова Михайло Добкін відмовився від зовнішньої реклами і перерахував гроші на боротьбу з “ковідним колапсом”, відповідальність за який покладають на тимчасового мера міста Ігоря Терехова. Про це заявила політолог Яніна Соколовська, передає УНН.

“Що ми і спостерігаємо прямо зараз в Харкові, на фініші передвиборної гонки за місце мера міста.

Михайло Добкін, кандидат в мери, вирішив, що зовнішня реклама йому не потрібна, і гроші від своєї виборчої кампанії просто перерахував на потреби міського охорони здоров’я. Тобто, туди, де вони найпотрібніші об’єктивно. І тим самим показав конкретним вчинком, що розуміє проблеми міста і вирішує їх прямо зараз. Це в усіх відношеннях правильний крок політика і кандидата на посаду головного управлінця міста.

Ігор Терехов, будучи в.о. мера і розпоряджаючись міським бюджетом та іншими засобами, виділеними на підготовку Харкова до нової хвилі ковіду, нічого подібного не зробив навіть в межах своїх посадових функцій. І продовжує не робити.

Терехов просто не помічає харківської реальності — з переповненими лікарнями і рекордною кількістю хворих ковідом. Можливо він людина з обмеженими можливостями адекватно сприймати реальність. Хоч він в.о. мера і кандидат в мери дуже значимого міста України”, — написала Соколовська.

Вона вважає, що Терехов був занадто захоплений своєю піар-кампанією, тому не зміг підготувати місто до чергової хвилі COVID-19.

“Реальність Терехова — це його виборча кампанія. І це не та реальність, в якій живе Харків. Реальність Терехова складається з нескінченних порожніх обіцянок, недоробленого „кращого“ в Європі зоопарку і харківських вулиць, під зав’язку „прикрашених“ білбордами з його портретом.

Реальність Харкова зараз — це переповнені лікарні, сверхнорми працюють лікарі і медперсонал, яким недоплачують, і постійно зростаюча кількість хворих.

Харків живе у ковідній, а не Тереховській реальності. Добкін це розуміє, а Терехов — ні.

І не дивно, що рік „мерства“ Терехова у Харкові закінчується ковідним колапсом. Як починався, так і закінчується. Можливо, що і разом з його „мерством“”, — підсумувала Соколовська.

Контекст

31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова. Політологи прогнозують визначення переможця у другому турі виборів, де імовірно зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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