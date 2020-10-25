Выборы-2020: утром в киевском Telegram-канале продавали и покупали голоса - полиция

"На Telegram-канале "Подработка Киев", который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8500 человек, мы это тоже контролируем", - отметил он.

Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).