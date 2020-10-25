Вибори-2020: зранку у київському Telegram-каналі продавали та купували голоси – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Зранку у Telegram-каналі "Подработка Киев" почали з’являтися публікації щодо купівлі та продажу голосів на місцевих виборах. Тепер цей канал контролюється поліцією. Про це під час брифінгу повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
"На Telegram-каналі "Подработка Киев", який функціонує для пошуку роботи, сьогодні з самого ранку ми почали активно відслідковувати публікації щодо продажу та купівлі голосів на виборах. На цей канал підписано 8,5 тисяч осіб, ми це теж контролюємо", - зазначив він.
Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.
Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).