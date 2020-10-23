Выборы-2020: во Львове предусмотрено около 2,5 млн грн на противоэпидемические мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Во Львове на обеспечение избирательных участков дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты и обеспечение членов избирательной комиссии, которые будут выезжать по месту нахождения избирателей, предусмотрено 2 437 400 гривен. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.
Так, на обеспечение противоэпидемических мероприятий в связи с организацией и проведением выборов, обеспечение избирательных участков дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты, в том числе членов избирательной комиссии, которые будут организовывать голосование по месту нахождения избирателей, Франковской районной администрацией Львовского городского совета предоставлено 457 500 гривен.
"Планируется закупить 177 защитных костюмов и 8000 масок одноразового пользования", - говорится в сообщении.
В рамках полномочий Шевченковской районной администрации Львовского городского совета предусмотрены средства в сумме 334 000 гривен.
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"Членов выездных избирательных комиссий, которые будут выезжать домой к больным или с подозрением на COVID-19, средствами индивидуальной защиты и защитной одеждой обеспечено в полном объеме", - сказано в сообщении.
Также, Сыховской районной администрацией Львовского городского совета предусмотрено 511 200 гривен, Железнодорожной районной администрацией Львовского городского совета - 459 500, Лычаковской районной администрацией Львовского городского совета - 468 800 гривен и Галицкой районной администрацией Львовского городского совета - 206 400 гривен.
Добавим, что в Киеве на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для избирательных участков перед местными выборов 25 октября из бюджета Киева было предусмотрено 1 332 000 гривен. А в Одессе выделят около 1 400 000 гривен на защиту избирателей и членов комиссий от COVID-19.
Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Некоторое время шли слухи о вероятности их переноса, однако на данный момент выборы таки должны состояться этого числа.
Между тем лидерами по показателям заражения коронавирусом остаются: столичный регион, Харьковская, Одесская области.
В Министерстве здравоохранения заявили, что не исключают вспышки COVID-19 после местных выборов.