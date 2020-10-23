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Вибори-2020: у Львові передбачено близько 2,5 млн грн на протиепідемічні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Львові на забезпечення виборчих дільниць дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту та забезпечення членів виборчої комісії, які виїжджатимуть за місцем перебування виборців, передбачено 2 437 400 гривень. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, на забезпечення протиепідемічних заходів у зв’язку з організацією та проведенням виборів, забезпечення виборчих дільниць дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту, в тому числі членів виборчої комісії, які організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців, Франківською районною адміністрацією Львівської міської ради передбачено 457 500 гривень.

“Планується закупити 177 захисних костюмів та 8000 масок одноразового користування”, — йдеться у повідомленні.

У межах повноважень Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради передбачено кошти у сумі 334 000 гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маски, своя ручка, штрафи, виїзні комісії для хворих на COVID-19: член ЦВК розповів про особливості проведення виборів

“Членів виїзних виборчих комісій, які виїжджатимуть додому до хворих чи з підозрою на COVID-19, засобами індивідуального захисту та захисним одягом забезпечено у повному обсязі”, — сказано у повідомленні.

Також, Сихівською районною адміністрацією Львівської міської ради передбачено 511 200 гривень, Залізничною районною адміністрацією Львівської міської ради — 459 500, Личаківською районною адміністрацією Львівської міської ради — 468 800 гривень та Галицькою районною адміністрацією Львівської міської ради — 206 400 гривень.

Додамо, що у Києві на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для виборчих дільниць перед місцевими виборами 25 жовтня із бюджету Києва було передбачено 1 332 000 гривень. А в Одесі виділять близько 1,4 млн гривень на захист виборців та членів комісій від COVID-19.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Певний час точилися чутки про вірогідність їх перенесення, проте наразі вибори таки мають відбутися цього числа.

Тим часом лідерами за показниками зараження коронавірусом залишаються: столичний регіон, Харківська, Одеська області.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що не виключають спалах COVID-19 після місцевих виборів. 

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