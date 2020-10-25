Выборы-2020: в Донецкой области открыли уже 15 производств из-за нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Донецкой области по факту нарушения избирательного законодательства начато 15 уголовных производств и составлено 6 административных протоколов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Полицейские открыли 15 уголовных производств относительно нарушений избирательного законодательства. Составлено 6 административных протоколов. В Краматорске в полицию обратилась член избирательной комиссии с сообщением о том, что ей угрожал неизвестный. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что полиция Дружковки начала уголовное производство по факту препятствования работе избирательной комиссии (ч.3 ст. 157 УК). В полицию поступило заявление гоавы избирательной комиссии о том, что уполномоченное лицо политической партии и доверенное лицо кандидата на пост городского головы блокировали избирательный участок, что привело к приостановке его работы с 8:20 до 9:45.
Кроме того, в Бахмуте в полицию поступило сообщение, что член избирательной комиссии предоставил бюллетень для голосования лицу, которое не имело права его получать, а именно - за умершего избирателя. События квалифицированы по ч.3 ст. 158-1 "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза" Уголовного кодекса Украины.
Также, в Мирнограде полицейские составили протокол относительно наблюдателя. Установлено, что 43-летний мужчина находился на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Установлено, что указанный наблюдатель будет заменено на другого. Избирательный процесс не нарушался.
Напомним, в день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 14 часов полиция по Украине зафиксировала 2162 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 25 фактам возбуждены уголовные производства.