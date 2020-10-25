Вибори-2020: на Донеччині відкрили вже 15 проваджень через порушення

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Донеччині за фактом порушення виборчого законодавства розпочато 15 кримінальних проваджень та складено 6 адміністративних протоколів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"Поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Складено 6 адміністративних протоколів. У Краматорську до поліції звернулася член виборчої комісії з повідомленням про те, що їй погрожувала невідома особа. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліція Дружківки розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії (ч.3 ст. 157 ККУ). До правоохоронців надійшла заява голови виборчої комісії про те, що уповноважена особа політичної партії та довірена особа кандидата на пост міського голови блокували виборчу дільницю, що призвело до призупинення її роботи з 8:20 до 09:45.

Окрім того, у Бахмуті до поліції надійшло повідомлення, що член виборчої комісії надав бюлетень для голосування особі, яка не мала права його отримувати, а саме - за померлого виборця. Подію кваліфіковано за ч.3 ст. 158-1 «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз» Кримінального кодексу України.

Також, у Мирнограді поліцейські склали протокол відносно спостерігача. Встановлено, що 43-річний чоловік перебував на виборчій дільниці у стані алкогольного сп‘яніння. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлено, що вказаного спостерігача буде замінено на іншого. Виборчий процес не порушувався.

Нагадаємо, у день місцевих виборів, 25 жовтня, станом на 14 годину поліція по Україні зафіксувала 2162 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, за 25 фактами відкрито кримінальні провадження.

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