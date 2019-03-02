Выборы-2019: полиция открыла уже 112 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала предвыборной кампании в Украине полиция открыла уже 112 уголовных производств, связанных с выборами и кампанией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"За сутки полиция внесла в ЕРДР информацию о пяти уголовных правонарушениях, связанных с выборами. Полицейские расследуют 112 уголовных производств. Из них 59 связаны с выборами, а еще 53 - с ходом избирательной кампании", - сообщили в полиции.
Добавим, больше всего нарушений, связанных с избирательным процессом, фиксируются в Киеве и Днепропетровской области.
Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.
В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019-го.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.