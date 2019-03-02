Выборы-2019: полиция открыла уже 112 производств

"За сутки полиция внесла в ЕРДР информацию о пяти уголовных правонарушениях, связанных с выборами. Полицейские расследуют 112 уголовных производств. Из них 59 связаны с выборами, а еще 53 - с ходом избирательной кампании", - сообщили в полиции.

Добавим, больше всего нарушений, связанных с избирательным процессом, фиксируются в Киеве и Днепропетровской области.

Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины.

В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019-го.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.