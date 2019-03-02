Вибори-2019: поліція відкрила уже 112 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку передвиборчої кампанії в Україні поліція відкрила уже 112 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборами та кампанією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції.
"За добу поліція внесла до ЄРДР інформацію про п’ять кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборами. Поліцейські розслідують 112 кримінальних проваджень. З них 59 пов’язані з виборами, а ще 53 – з ходом виборчої кампанії", - повідомили у поліції.
Додамо, найбільше порушень, пов’язаних з виборчим процесом, фіксуються у місті Києві та Дніпропетровській області.
Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.
У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.