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Вибори-2019: поліція відкрила уже 112 проваджень

Вибори-2019: поліція відкрила уже 112 проваджень

Київ • УНН

 • 9114 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку передвиборчої кампанії в Україні поліція відкрила уже 112 кримінальних проваджень, пов'язаних з виборами та кампанією. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"За добу поліція внесла до ЄРДР інформацію про п’ять кримінальних правопорушень, пов’язаних з виборами. Поліцейські розслідують 112 кримінальних проваджень. З них 59 пов’язані з виборами, а ще 53 – з ходом виборчої кампанії", - повідомили у поліції.

Додамо, найбільше порушень, пов’язаних з виборчим процесом, фіксуються у місті Києві та Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України.

У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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