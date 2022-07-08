Ветеран ВМС рассказал, почему убил экс-премьер-министра Японии Абэ – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Ветеран военно-морских сил, задержанный по подозрению в покушении и убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, был недоволен работой политика, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Как отметили, 41-летнего Тецуя Ямагами, ветерана военно-морского флота, арестовали на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство с использованием самодельного огнестрельного оружия.
По информации правоохранителей, на которую ссылается издание, тогда мужчина признался, что хотел убить Абе, потому что был им недоволен.
Свидетели рассказали, что когда Абэ собирался начать выступление, Ямагами подошел к нему сзади и произвел два выстрела, второй из которых был в экс-премьера.
Несколько сотрудников службы безопасности Абе схватили Ямагами, другие – сделали политику компрессию груди, прежде чем его доставили в больницу вертолетом.
Напомним
8 июля врачи констатировали смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.