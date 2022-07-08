Ветеран ВМС розповів, чому вбив експрем'єр-міністра Японії Абе – ЗМІ

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Як зазначили, 41-річного Тецуя Ямагамі, ветерана військово-морського флоту, заарештували на місці події за підозрою в замаху на вбивство з використанням саморобної вогнепальної зброї.

За інформацією правоохоронців, на яку посилається видання, тоді чоловік зізнався, що хотів убити Абе, бо був ним незадоволений.

Свідки розповіли, що коли Абе збирався розпочати виступ, Ямагамі підійшов до нього ззаду і зробив два постріли, другий з яких був в експрем'єра.

Декілька співробітників служби безпеки Абе схопили Ямагами, інші – зробили політику компресію грудей, перш ніж його доправили до лікарні гелікоптером.

Нагадаємо

8 липня лікарі констатували смерть колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у керівній Ліберально-демократичній партії Японії.