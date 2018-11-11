"Вест Хэм" без Ярмоленко не сумел победить аутсайдера АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В одном из поединков 12 тура Английской Премьер-лиги встретились две команды из нижней части соревнований — “Хаддерсфилд” принимал “Вест Хэм” украинца Андрея Ярмоленко, сообщает корреспондент УНН.
Ошибка и потеря мяча на своей половине поля “молотобойцев” привела к голу в их ворота в исполнении Притчарда. Незадолго один из футболистов хозяев едва не сотворил гол, который мог бы претендовать на звание одного из лучших в сезоне — полевой игрок почти с боковой линии забросил мяч за шиворот голкиперу “молотобойцев”, который приняла на себя штанга.
Нашествие гостей на 74 минуте закончилась голом. После двух ударов, которые отразил то вратарь, игрок “Хаддерсфилд”, с третьей попытки Фелипе Андерсон нашел возможность для гола — 1:1.
Заметим, что “Вест Хэм” без Ярмоленко имеет беспроигрышную серию из трех матчей — 12 очков и 13 строчка в чемпионате. “Хаддерсфилд” предпоследний — 7 баллов.