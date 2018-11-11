"Вест Хэм" без Ярмоленко не сумел победить аутсайдера АПЛ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107215 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114431 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152362 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146254 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137327 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128614 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172515 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Вест Хэм" без Ярмоленко не сумел победить аутсайдера АПЛ

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 • 8314 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В одном из поединков 12 тура Английской Премьер-лиги встретились две команды из нижней части соревнований — “Хаддерсфилд” принимал “Вест Хэм” украинца Андрея Ярмоленко, сообщает корреспондент УНН.

Ошибка и потеря мяча на своей половине поля “молотобойцев” привела к голу в их ворота в исполнении Притчарда. Незадолго один из футболистов хозяев едва не сотворил гол, который мог бы претендовать на звание одного из лучших в сезоне — полевой игрок почти с боковой линии забросил мяч за шиворот голкиперу “молотобойцев”, который приняла на себя штанга.

Нашествие гостей на 74 минуте закончилась голом. После двух ударов, которые отразил то вратарь, игрок “Хаддерсфилд”, с третьей попытки Фелипе Андерсон нашел возможность для гола — 1:1.

Заметим, что “Вест Хэм” без Ярмоленко имеет беспроигрышную серию из трех матчей — 12 очков и 13 строчка в чемпионате. “Хаддерсфилд” предпоследний — 7 баллов.

Украинские Национальные Новости

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