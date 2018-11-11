"Вест Хем" без Ярмоленка не зумів перемогти аутсайдера АПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. В одному з поєдинків 12 туру Англійської Прем’єр-ліги зустрілися дві команди із нижньої частини змагань — “Хаддерсфілд” приймав “Вест Хем” українця Андрія Ярмоленка, повідомляє кореспондент УНН.

Помилка та втрата м’яча на власній половині поля “молотобійців” призвела до голу у їх ворота у виконанні Прітчарда. Незадовго один із футболістів господарів ледь не створив гол, який би міг претендувати на звання одного з кращих в сезоні — польовий гравець майже з бокової лінії закинув м’яч за комірець голкіперу “молотобійців”, який прийняла на себе стійка воріт.

Навала гостей на 74 хвилині закінчилася голом. Після двох ударів, які відбив то воротар, то гравець “Хаддерсфілду”, з третьої спроби Феліпе Андерсон знайшов можливість для голу — 1:1.

Зауважимо, що “Вест Хем” без Ярмоленка має безпрограшну серію із трьох матчів — 12 очок і 13 сходинка в чемпіонаті. “Хаддерсфілд” передостанній — 7 балів.

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