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Веселых и здоровых праздников: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с праздником Рождества Христова, передает УНН со ссылкой на видеообращение, опубликованное пресс-службой Главы государства.

Веселых и здоровых праздников: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

"Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник - Рождества Христова. Все, кто соберется сегодня в кругу самых родных и дорогих людей, чтобы провести сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе", - сказал Президент.

Он отметил, что рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят.

"Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь, когда завершается год, полный тяжелых испытаний. Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетний мир и процветание. Я желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное - здоровых рождественских праздников. Берегите себя и людей рядом с вами", - подытожил глава государства.

Так, 24 декабря христиане западного обряда отмечают Сочельник или Вечер Рождества Христова.

Напомним, Верховная Рада Украины в 2017 году сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.

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