Веселих і здорових свят: Зеленський привітав українців з католицьким Різдвом

“Я сердечно вітаю громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають у ці дні величне свято — Різдва Христова. Всі, хто збереться сьогодні у колі найрідніших та найдорожчих людей, аби провести святий вечір та зустріти першу зорю на вечірньому небі”, — сказав Президент.

Він зазначив, що народження у Віфлиємі Сина Божого подарувало людям надію на спасіння, а також віру в те, що добро і милосердя обов’язково переможуть.

“Нехай вони наповнять наші серця, особливо тепер, коли завершується рік, сповнений важких випробувань. Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом до кожної родини прийде злагода, у кожну домівку — достаток, а на українську землю — тисячолітній мир і процвітання. Я бажаю усім веселих, теплих, смачних, а головне — здорових різдвяних свят. Бережіть себе і людей поруч з вами”, — підсумував Глава держави.

Так, 24 грудня християни західного обряду відзначають Святвечір або Надвечір’я Різдва Христового.

Нагадаємо, Верховна Рада України у 2017 році зробила день святкування Різдва католиками — 25 грудня — вихідним, а 2 травня — робочим днем.