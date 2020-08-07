Весь наземный транспорт в Киеве курсирует по обычному графику и маршруту - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киеве весь наземный транспорт курсирует по обычному графику и расписанию, изменения в движении могут возникать исключительно из-за ремонтных работ на дорогах. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует по обычному графику и расписанию. Кроме транспорта, движение которого временно изменили из-за ремонтных работ на дорогах. Информация об изменении маршрутов есть на сайте и на страницах в соцсетях КП "Киевпастранс". Отмечу, ежедневно на маршруты в столице выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и более 260 трамваев коммунального предприятия "Киевпастранс". Работают также и маршрутные такси частных перевозчиков", - отметил он.
Мэр также напомнил об ограничении количества пассажиров в салонов и необходимости пассажирам быть в масках.
Напомним, за сутки в Киеве обнаружили 186 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 9178 случаев заболевания.