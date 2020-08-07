Весь наземний транспорт у Києві курсує за звичним графіком та маршрутом – Кличко

"Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП "Київпастранс". Зазначу, щодня на маршрути в столиці виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс". Працюють також і маршрутні таксі приватних перевізників", - зазначив він.

Мер також нагадав про обмеження щодо кількості пасажирів у салонів та необхідності пасажирам бути в масках.

Нагадаємо, за добу у Києві виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 9 178 випадків захворювання.