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Весь наземний транспорт у Києві курсує за звичним графіком та маршрутом – Кличко

Весь наземний транспорт у Києві курсує за звичним графіком та маршрутом – Кличко

Київ • УНН

 • 13447 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Києві весь наземний транспорт курсує за звичним графіком та розкладом, зміни у русі можуть виникати виключно через ремонтні роботи на дорогах. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП "Київпастранс". Зазначу, щодня на маршрути в столиці виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс". Працюють також і маршрутні таксі приватних перевізників", - зазначив він.

Мер також нагадав про обмеження щодо кількості пасажирів у салонів та необхідності пасажирам бути в масках.

Нагадаємо, за добу у Києві виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 9 178 випадків захворювання.

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