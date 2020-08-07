У Києві за добу виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19, всього – понад 9 100
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За добу у Києві виявили 186 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього з початку пандемії у столиці зафіксовано 9 178 випадків захворювання. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
"Цього тижня кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у Києві зростає - 186 виявлених випадків тільки за минулу добу, 11 з них - у дітей. На сьогодні вже у столиці 9178 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив він.
За його словами, серед тих, хто захворіли:
▪️ 94 жінки (віком від 19 до 84 років);
▪️ 7 дівчаток (віком від 2 до 16 років);
▪️ 81 чоловік (віком від 19 до 70 років);
▪️ 4 хлопчиків (віком від 1 до 13 років).
"До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 26 людей. Всього коронавірус подолали 3163 мешканці Києва", - додав Кличко.
Так, найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 47, Деснянському – 30 та Святошинському районі – 29 випадків.
Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.