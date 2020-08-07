В Киеве за сутки обнаружили 186 новых случаев заболевания COVID-19, всего - более 9100
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За сутки в Киеве обнаружили 186 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 9178 случаев заболевания. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
"На этой неделе количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве растет - 186 выявленных случаев только за минувшие сутки, 11 из них - у детей. На сегодня уже в столице 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.
По его словам, среди тех, кто заболели:
▪️ 94 женщины (в возрасте от 19 до 84 лет);
▪️ 7 девочек (в возрасте от 2 до 16 лет);
▪️ 81 мужчина (в возрасте от 19 до 70 лет);
▪️ 4 мальчиков (в возрасте от 1 до 13 лет).
"В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева", - добавил Кличко.
Так, больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 47, Деснянском - 30 и Святошинском районе - 29 случаев.
Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.