Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в Таджикистане, пока неизвестно выжили ли пассажиры

Как передает портал, инцидент произошел в воскресенье в 16:30 по местному времени (14:30 по Киеву). Во время жесткой посадки на борту находилось 16 человек: 13 альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони, и трое членов экипажа. Альпинистов должны были доставить в базовый лагерь.

Два вертолета с медиками и спасателями вылетели на место происшествия. Для выяснения причин инцидента создали комиссию, куда вошли представители КЧС, минобороны, минздрава и других ведомств Таджикистана.

Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) считается самой высокой точкой Таджикистана и бывшего СССР. Его высота — 7495 м.

Как сообщал УНН, в Японии в результате падения спасательного вертолета погибли семь человек.