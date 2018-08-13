Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в Таджикистане, пока неизвестно выжили ли пассажиры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Вертолет Ми-8 с альпинистами на борту совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана. Об этом сообщает местный портал Asia-Plus со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны (КЧС) республики, передает УНН.
Как передает портал, инцидент произошел в воскресенье в 16:30 по местному времени (14:30 по Киеву). Во время жесткой посадки на борту находилось 16 человек: 13 альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони, и трое членов экипажа. Альпинистов должны были доставить в базовый лагерь.
Два вертолета с медиками и спасателями вылетели на место происшествия. Для выяснения причин инцидента создали комиссию, куда вошли представители КЧС, минобороны, минздрава и других ведомств Таджикистана.
Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) считается самой высокой точкой Таджикистана и бывшего СССР. Его высота — 7495 м.
Как сообщал УНН, в Японии в результате падения спасательного вертолета погибли семь человек.