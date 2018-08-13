Вертоліт з альпіністами здійснив жорстку посадку в Таджикистані, наразі невідомо чи вижили пасажири
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вертоліт Мі-8 з альпіністами на борту здійснив жорстку посадку в низинах льодовика Фортамбек на півночі Таджикистану. Про це повідомляє місцевий портал Asia-Plus з посиланням на Комітет з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони (КНС) республіки, передає УНН.
Як передає портал, інцидент стався в неділю о 16:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом). Під час жорсткої посадки на борту перебувало 16 осіб: 13 альпіністів, які здійснили сходження на пік Ісмоіла Сомоні, і троє членів екіпажу. Альпіністів повинні були доставити в базовий табір.
Два вертольоти з медиками і рятувальниками вилетіли на місце події. Для з’ясування причин інциденту створили комісію, до якої увійшли представники КНС, міноборони, мінохоронздоров’я і інших відомств Таджикистану.
Пік Ісмоіла Самані (колишній пік Комунізму) вважається найвищою точкою Таджикистану і колишнього СРСР. Його висота — 7495 м.
Як повідомляв УНН, в Японії в результаті падіння рятувального вертольота загинули семеро людей.