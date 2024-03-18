Вероятно съел бюллетень во время "голосования": в оккупированном Крыму задержали мужчину

В оккупированной Керчи силовики задержали мужчину, который во время голосования на незаконных выборах президента рф якобы съел бюллетень. Об этом заявил председатель "избиркома рф" в Крыму Михаил Малышев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным СМИ, инцидент произошел 17 марта.

"Правоохранительные органы дадут оценку действиям молодого человека, который сначала пытался всунуть в ящик для голосования или бюллетень, или еще какую-то бумагу, а потом не только порвал испорченный бюллетень, но и съел его. Парень был задержан, начата проверка", - заявил Малышев.

По его словам, мужчина также нарисовал на бюллетене "определенные знаки". О чем именно идет речь, Малышев не уточнил.

Добавим

Украина, частью которой официально является Крымский полуостров, а также большинство стран мира и международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, не признают и осуждают российские выборы на всех оккупированных Россией (начиная с 2014 года и до сих пор) украинских территориях.