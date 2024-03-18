Вероятно съел бюллетень во время "голосования": в оккупированном Крыму задержали мужчину

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  106929 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  107880 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  115225 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  186094 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189537 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187053 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170350 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117701 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129550 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121789 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Вероятно съел бюллетень во время "голосования": в оккупированном Крыму задержали мужчину

В оккупированной Керчи задержали мужчину за то, что он якобы съел бюллетень во время незаконных выборов президента россии в Крыму.

Война •   •  13508 просмотра
Вероятно съел бюллетень во время "голосования": в оккупированном Крыму задержали мужчину

ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF

Совет ЕС подтвердил выделение 5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира, включая специальный Фонд помощи Украине для предоставления военного оборудования и тренировок для поддержки защиты Украины от российской агрессии.

Война •   •  15274 просмотра
ЕС одобрил выделение €5 млрд для Украины в рамках EPF

В Исландии защитные сооружения сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от извержения

Защитные сооружения успешно сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от четвертого за 3 месяца извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.

Новости Мира •   •  10739 просмотра
В Исландии защитные сооружения сдерживают потоки лавы и защищают город Гриндавик от извержения

В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

Минобороны вместе с партнерами работает над созданием инструмента воинского учета граждан - реестра "Оберіг". Его отдельное преимущество, предотвращение коррупции.

Общество •   •  11927 просмотра
В Минобороны объяснили, как работает электронный реестр "Оберег"

Стефанчук обсудил потребности Сил обороны с председателем Национального собрания Болгарии

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым и обсудил сотрудничество в поддержке ВСУ, подчеркнув необходимость непрерывных поставок оружия и лечения раненых солдат.

Война •   •  11901 просмотра
Стефанчук обсудил потребности Сил обороны с председателем Национального собрания Болгарии

Новым спикером Воздушных Сил стал Илья Евлаш

Майор Илья Евлаш назначен новым начальником Службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  12115 просмотра
Новым спикером Воздушных Сил стал Илья Евлаш

Предлагали мужчинам варианты выезда из Украины: разоблачены организаторы незаконного пересечения границы

Двое мужчин были разоблачены на организации незаконной схемы переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу во время военного положения, предлагая фиктивные виды на жительство, регистрацию водителя-добровольца или поддельные штампы о выезде за вознаграждение в размере от 2 500 до 10 000 долларов США.

Криминал и ЧП •   •  11619 просмотра
Предлагали мужчинам варианты выезда из Украины: разоблачены организаторы незаконного пересечения границы

ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Европейский Союз и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних отношений, направленные на обеспечение равных условий для компаний, защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, и содействие участию Швейцарии в программах и финансовых взносах ЕС.

Экономика •   •  13048 просмотра
ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Союзники по НАТО оказывают 99% военной помощи Украине, но ситуация на фронте остается сложной, поэтому поддержка должна быть усилена, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  13490 просмотра
Столтенберг: ситуация на фронте сложная, союзники НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи Украине

Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"

Соучредитель "Конкорд Банка" Елена Соседка обратилась с просьбой пригласить ее на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы рассказать правду о деятельности банка и процессе его ликвидации, обвинив председателя комитета Даниила Гетманцева в уничтожении банка и призвав защитить украинский бизнес от его произвола.

Экономика •   •  13330 просмотра
Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"