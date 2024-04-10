Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области

В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в марте 2024 года в результате российских обстрелов в Украине погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских, что на 20% больше, чем в феврале.