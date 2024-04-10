КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области
Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны
В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН
Водители вовремя не вернулись в Украину: еще 24 перевозчиков отключили от системы "Шлях"
Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована - Зеленский
"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и десятки танков
Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодняЭксклюзив
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области
Подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило вражескую крылатую ракету, предположительно "Искандер К", в Запорожской области.
Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны
Президент Зеленский заявил, что не имел возможности обсудить план Трампа по прекращению войны, безпосере с ним, но был бы рад выслушать и поговорить о нем.
В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в марте 2024 года в результате российских обстрелов в Украине погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских, что на 20% больше, чем в феврале.
Водители вовремя не вернулись в Украину: еще 24 перевозчиков отключили от системы "Шлях"
24 перевозчика были отключены Укртрансбезопасностью от системы "Шлях" на 3 месяца за систематическое нарушение правил пересечения границы.
Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована - Зеленский
Ситуация на востоке Украины, где происходят наиболее интенсивные боевые действия - стабилизирована, заявил президент Владимир Зеленский.
"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и десятки танков
За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили почти 100 орудий, 86 боевых бронированных машин и другую российскую военную технику на миллионы долларов.
Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС
Профильный комитет одобрил ко второму чтению законопроект, который позволит урегулировать рынок автотранспортных услуг в Украине в соответствии со стандартами и требованиями ЕС.
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Департаменте культуры КГГА заявили, что демонтаж Арки Свободы украинского народа (Арки Дружбы народов) не является самым актуальным вопросом в условиях полномасштабной войны, поскольку ресурсы городского бюджета, в первую очередь, направляются на отпор вооруженной агрессии, обеспечение функционирования бюджетной сферы, удовлетворение жизненно важных потребностей жителей, осуществление мероприятий территориальной обороны и защиту общественной безопасности.
Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"
Российские войска провели 5 штурмов на Ореховском направлении и один на Херсонщине, потеряв 87 человек личного состава, 70 единиц вооружения и военной техники, в то время как Вооруженные Силы Украины продолжают мероприятия по удержанию и укреплению позиций.
Германия отправила в Украину около 400 генераторов
Германия предоставляет Украине 400 генераторов, чтобы помочь смягчить влияние российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.