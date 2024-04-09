Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  103615 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  104176 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  132912 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  126365 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165433 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130085 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206289 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193306 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183047 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153005 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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3 апреля 2024, 11:28  •  400414 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  467791 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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2 апреля 2024, 04:45  •  464997 просмотра

Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты

За минувшие сутки российские оккупанты усилили артиллерийские обстрелы, осуществив 536 обстрелов прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. По словам руководителя Запорожской ОВА для защиты жителей развернуты сотни опорных пунктов.

Общество •   •  5341 просмотра
Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты

В Киеве на Привокзальной из-за аварии на коллекторе образовался провал: движение транспорта ограничено

На улице Привокзальной в Киеве из-за аварии на канализационном коллекторе образовался провал, из-за чего специалисты "Киевводоканала" работают над переключением канализационных стоков на резервную линию, не нарушая водоснабжения и водоотведения, а движение транспорта на этом участке улицы ограничено.

Общество •   •  13215 просмотра
В Киеве на Привокзальной из-за аварии на коллекторе образовался провал: движение транспорта ограничено

За три места в Украине провели 131 операцию по трансплантации органов: больше всего на Львовщине

В первом квартале 2024 года Львовский центр трансплантации выполнил 39 трансплантаций органов, что является самым высоким показателем в Украине. Всего за первые три месяца 2024 года в Украине выполнена 131 органная трансплантация.

Общество •   •  11749 просмотра
За три места в Украине провели 131 операцию по трансплантации органов: больше всего на Львовщине

Глава МИД Германии надеется на ясность по системам Patriot для Украины до встречи G7

Германия инициировала глобальный анализ имеющихся систем ПВО Patriot, чтобы определить, какие из них могут быть быстро предоставлены Украине.

Война •   •  13886 просмотра
Глава МИД Германии надеется на ясность по системам Patriot для Украины до встречи G7

В Вильнюсе задержали подозреваемого, который мог бросить "коктейль Молотова" в здание посольства рф

Литовская полиция задержала подозреваемого, который мог дважды бросить бутылки с зажигательной смесью в здание российского посольства, повредив стены. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости Мира •   •  11561 просмотра
В Вильнюсе задержали подозреваемого, который мог бросить "коктейль Молотова" в здание посольства рф

Убийство подростка на станции фуникулера: суд будет избирать подозреваемому меру пресечения в закрытом режиме

Суд удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера, об избрании меры пресечения в закрытом режиме.

Общество •   •  10880 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера: суд будет избирать подозреваемому меру пресечения в закрытом режиме

Бродил по горам шесть суток: в Карпатах пограничники спасли уклониста

Пограничники спасли 42-летнего мужчину, который шесть дней блуждал в Карпатах, пытаясь незаконно пересечь границу в Европейский Союз.

Общество •   •  9916 просмотра
Бродил по горам шесть суток: в Карпатах пограничники спасли уклониста

Ремонт, децентрализация генерации, ПВО: Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности

Правительство сосредотачивается на ремонтных работах, привлечении международной помощи, децентрализации генерации и усилении противовоздушной обороны для обеспечения энергетической безопасности и минимизации рисков для энергетического сектора на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  10085 просмотра
Ремонт, децентрализация генерации, ПВО: Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности

Пыталась сорвать мобилизацию на юге: задержана соратница шария

Соратница запрещенной "партии шария" была задержана СБУ за попытку сорвать мобилизацию на юге Украины из-за вражеской пропаганды.

Война •   •  9980 просмотра
Пыталась сорвать мобилизацию на юге: задержана соратница шария

Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры для обеспечения справедливого и рационального бронирования работников для функционирования экономики и инфраструктуры, обеспечивающих военные действия.

Общество •   •  9815 просмотра
Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных