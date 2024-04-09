Федоров прокомментировал усиление обстрелов Запорожья и напомнил о мобильных пунктах защиты

На Запорожском направлении российские захватчики усилили артиллерийские обстрелы, более 500 населенных пунктов области попали под огонь оккупантов за минувшие сутки, сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире канала "Мы-Украина". Чиновник также отметил, что для защиты от последствий обстрелов на Запорожье развернуты сотни пунктов несокрушимости, передает УНН.

За последние сутки было 536 обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В основном, в 70% - это артиллерия. Второе по уровню применения врагом идут именно беспилотные летательные аппараты, а именно FPV-дроны. - сказал Федоров.

Чиновник подчеркнул, что интенсивность атак врага усилилась.

Также Федоров объяснил о мерах помощи жителям Запорожской области в связи с атаками сс рф. На вопрос, как работают и функционируют пункты несокрушимости, начальник Запорожской ОВА ответил следующее:

Из 80 пунктов несокрушимости работают. Мы несколько пересмотрели их регламент работы, провели инвентаризацию 2 недели назад - сказал Федоров.

Он отметил два направления работы пунктов несокрушимости.

Основная цель пункта несокрушимости, это в случае блэкаута, в течение 4 часов полностью запустить в работу и начать предоставлять нашим жителям возможность доступа к интернету, к мобильной связи, к электроэнергии, к горячему чаю и тд. - все то, что должно быть.

Второе - это так называемые пункты мобильные, к которым люди обращаются непосредственно на месте вражеских обстрелов для того, чтобы в случае, если страдает гражданская инфраструктура, гражданские дома, - или многоэтажные, или одноэтажные, то мы должны оперативно развернуть совместно с городскими властями палатки, автобусы и дать возможность нашим жителям хотя бы почувствовать себя в каком-то помещении, для того, чтобы перевести дыхание и понять куда двигаться дальше, пояснил Иван Федоров.

Руководитель Запорожской ОВА также подчеркнул, что оба вышеупомянутых направления работают на территории Запорожской области:

В любое время и время года готовы развернуться и работать на помощь нашим жителям - резюмировал председатель Запорожской областной военной администрации.

Напомним,

Количество жертв вражеской ракетной атаки на Запорожье за прошедшие сутки возросло до 4 человек, 8 человек получили ранения. За сутки российские войска 536 раз обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области.