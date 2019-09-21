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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 76240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113530 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105310 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112074 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120494 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148728 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149001 просмотра

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Вернидуб дал совет украинским тренерам

Вернидуб дал совет украинским тренерам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о завышенной самооценке украинских наставников. Об этом Вернидуб рассказал в комментарии "Футбол 24", передает УНН.

"Я не хочу обидеть украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка -" мы все знаем, все умеем, нас не надо учить, мы - суперспециалисты". Но, к сожалению, после матчей вас называют физруками. Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит - он развивается. Посмотрите на Андрея Шевченко. Я не умаляю его заслуги, как главного тренера. Результаты сборной Украины - это, в первую очередь, достижение Шевченко. Но кто работает в его штабе? Почему же он не взял своих бывших друзей, правильно?", - отметил Вернидуб.

Также наставник посоветовал украинским специалистам тренерского ремесла улучшать свои навыки в других странах.

"Думаю, нам нужно стать своими ножками на землю и не сидеть дома или лежать на диване, а развиваться. Ездить, учиться, смотреть. В Испании тренеры также теряют работу. Но не ждут суперпредложений. Они идут в Сегунду, во вторую лигу - чтобы поддерживать свое тренерское реноме. Впоследствии вновь получают приглашения в высших клубах", - добавил Вернидуб.

Отметим, что он руководил "Зарей" с 2011 по 2019 годы и за этот период однажды привел клуб к бронзовым медалям чемпионата Украины, а также один раз выводил его в финал Кубка Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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