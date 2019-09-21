Вернидуб дал совет украинским тренерам

"Я не хочу обидеть украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка -" мы все знаем, все умеем, нас не надо учить, мы - суперспециалисты". Но, к сожалению, после матчей вас называют физруками. Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит - он развивается. Посмотрите на Андрея Шевченко. Я не умаляю его заслуги, как главного тренера. Результаты сборной Украины - это, в первую очередь, достижение Шевченко. Но кто работает в его штабе? Почему же он не взял своих бывших друзей, правильно?", - отметил Вернидуб.

Также наставник посоветовал украинским специалистам тренерского ремесла улучшать свои навыки в других странах.

"Думаю, нам нужно стать своими ножками на землю и не сидеть дома или лежать на диване, а развиваться. Ездить, учиться, смотреть. В Испании тренеры также теряют работу. Но не ждут суперпредложений. Они идут в Сегунду, во вторую лигу - чтобы поддерживать свое тренерское реноме. Впоследствии вновь получают приглашения в высших клубах", - добавил Вернидуб.

Отметим, что он руководил "Зарей" с 2011 по 2019 годы и за этот период однажды привел клуб к бронзовым медалям чемпионата Украины, а также один раз выводил его в финал Кубка Украины.