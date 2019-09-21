Вернидуб дав пораду українським тренерам
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Колишній тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб розповів про завищену самооцінку українських наставників. Про це Вернидуб розповів в коментарі "Футбол 24", передає УНН.
"Я не хочу образити український тренерський штаб. Але є така завищена самооцінка – "ми все знаємо, все вміємо, нас не треба вчити, ми – суперфахівці". Але, нажаль, після матчів вас називають фізруками. Може бути, варто прислухатися? Футбол на місці не стоїть - він розвивається. Подивіться на Андрія Шевченка. Я не применшую його заслуги, як головного тренера. Результати збірної України - це, в першу чергу, досягнення Шевченка. Але хто працює в його штабі? Чомусь же він не взяв своїх колишніх друзів, правильно?", - наголосив Вернидуб.
Також наставник порадив українським фахівцям тренерського ремесла покращувати свої навики в інших країнах.
"Думаю, нам потрібно стати своїми ніжками на грішну землю і не сидіти вдома або лежати на дивані, а розвиватися. Їздити, вчитися, дивитися. В Іспанії тренери також втрачають роботу. Але не чекають суперпропозицій. Вони йдуть до Сегунди, до другої ліги - щоб підтримувати своє тренерське реноме. Згодом знову отримують запрошення до вищих клубів", - додав Вернидуб.
Відзначимо, що керував "Зорею" з 2011 по 2019 роки і за цей період одного разу привів клуб до бронзових медалей чемпіонату України, а також один раз виводив його у фінал Кубку України.