Верховный суд остановил дело о прекращении украинского гражданства Саакашвили (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного Суда остановила производство по делу по иску экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении его гражданства до рассмотрения ходатайства истца об отводе коллегии судей, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховного Суда в Facebook.
"Сегодня, 16 февраля 2018 года, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда прекратил производство по делу по иску Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования Указа о прекращении его гражданства Украины до рассмотрения ходатайства истца относительно отвода коллегии судей", - говорится в сообщении.
По информации суда, истец подал ходатайство об отводе всей коллегии судей, в котором выразил сомнения в законности формирования состава суда.
В суде отметили, что коллегия судей решила передать это ходатайство на рассмотрение другому судье Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, который не входит в состав этой коллегии. Судья будет определен в соответствии с требованиями статьи 31 Кодекса административного судопроизводства Украины автоматизированной системой делопроизводства суда. Такие правила установлены частью четвертой статьи 40 КАС Украины.
Напомним 26 июля 2017 года народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства политика Михаила Саакашвили.
А уже 27 июля в АП подтвердили прекращение гражданства Украины Саакашвили.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года года бывший президент Грузии Саакашвили официально получил гражданство Украины.