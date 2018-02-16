Верховний суд зупинив справу щодо припинення українського громадянства Саакашвілі

“Сьогодні, 16 лютого 2018 року, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зупинив провадження у справі за позовом Міхеіла Саакашвілі до Президента України щодо оскарження Указу про припинення його громадянства України до розгляду клопотання позивача стосовно відводу колегії суддів”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією суду, позивач подав клопотання про відвід усій колегії суддів, у якому висловив сумніви щодо законності формування складу суду.

У суді зазначили, що колегія суддів вирішила передати це клопотання на розгляд до іншого судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який не входить до складу цієї колегії. Суддю буде визначено у відповідності до вимог статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України автоматизованою системою діловодства суду. Такі правила встановлені частиною четвертою статті 40 КАС України.

Нагадаємо 26 липня 2017 року народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що Президент України Петро Порошенко позбавив українського громадянства політика Михаіла Саакашвілі.

А уже 27 липня в АП підтвердили припинення громадянства України Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі офіційно отримав громадянство України.