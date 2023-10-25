Верховный Суд оставил в силе отмену указа Зеленского об увольнении Тупицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВС о признании противоправным указ Президента Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Верховный Суд.
Детали
Так, 19 октября Большая Палата Верховного Суда рассмотрела апелляционную жалобу Президента Украины на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 14 июля 2021 года в деле по иску Тупицкого Александра Николаевича к Президенту Украины, третье лицо – Конституционный Суд Украины, о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины.
Цитата
«Апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а обжалуемое решение – без изменений», - говорится в решении.
Дополнение
14 июля 2021 года Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому по отстранению Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.