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Верховный Суд оставил в силе отмену указа Зеленского об увольнении Тупицкого

Киев • УНН

 • 2645945 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Большая Палата Верховного Суда оставила в силе решение ВС о признании противоправным указ Президента Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Верховный Суд.

Верховный Суд оставил в силе отмену указа Зеленского об увольнении Тупицкого

Детали

Так, 19 октября Большая Палата Верховного Суда рассмотрела апелляционную жалобу Президента Украины на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 14 июля 2021 года в деле по иску Тупицкого Александра Николаевича к Президенту Украины, третье лицо – Конституционный Суд Украины, о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины.

Цитата

«Апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а обжалуемое решение – без изменений», - говорится в решении.

Дополнение

14 июля 2021 года Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали различные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому по отстранению Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении главы КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.

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