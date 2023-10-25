Верховний Суд залишив в силі скасування указу Зеленського про звільнення Тупицького
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Велика Палата Верховного Суду залишила в силі рішення ВС про визнання протиправним указ Президента Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на Верховний Суд.
Деталі
Так, 19 жовтня Велика Палата Верховного Суду розглянула апеляційну скаргу Президента України на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 14 липня 2021 року у справі за позовом Тупицького Олександра Миколайовича до Президента України, третя особа – Конституційний Суд України, про визнання протиправним та скасування Указу Президента України.
Цитата
«Апеляційну скаргу залишено без задоволення, а оскаржуване рішення – без змін», - йдеться в рішенні.
Доповнення
14 липня 2021 року Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
Зеленський вирішив звільнити указом Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду України, адже на його думку, роботу судді супроводжували різні політичні та бізнесові групи.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.
Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.