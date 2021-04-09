Верховный суд впервые принял решение о переходе общины с УПЦ к ПЦУ: детали

Цитата

“Таким образом, высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины с Русской Православной Церкви в Украине в Православной Церкви Украины, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонено возражения Русской Православной Церкви в Украине против этого” , - прокомментировали в ПЦУ.

Детали

В ПЦУ отметили, что это решение Большой Палаты Верховного Суда имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряду судебных споров, инициированных РПЦвУ с начала активного процесса переходов религиозных общин к ПЦУ, принятым высшей судебной инстанцией Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вселенский патриарх Варфоломей не видит раскола православия через автокефалию ПЦУ и “не отступит”

“Так, с начала 2019 года, Русской Православной Церковью в Украине было инициировано более 100 судебных процессов в достаточно новых для украинского судопроизводства спорам о законности изменения православными религиозными общинами Украины своего подчинения. В силу такой новизны до 6 апреля этого года отсутствовала позиция высшей судебной инстанции Украины в таких вопросах, следствием чего была противоречивая судебная практика судов низших инстанций в решении таких споров.

Решение же Большой Палаты Верховного Суда в обязательном порядке должно учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины с РПЦвУ к Православной Церкви Украины, и, тем самым, унифицировать подход судов Украины в их решении, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции”, — рассказали в пресс-центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РПЦ отреагировала на решение Синода Кипрской церкви о признании автокефалии ПЦУ: Москва видит давление

Контекст

Так, 23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на которых приняла решение перейти с Русской Православной Церкви в Украине в Православной Церкви Украины.

“Не желая переходить к Православной Церкви Украины со всей религиозной общиной и фактически действуя против воли самой религиозной общины, ее настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.

В течение довольно длительного времени этот иск рассматривался в Хозяйственном суде города Киева, по результатам чего в феврале 2020 года были принято решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украину. В дальнейшем, это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции”, — рассказали в пресс-центре.

Однако, 6 апреля 2021 года состоялось заседание уже Большой Палаты Верховного Суда, которая просматривала эти судебные решения в кассационном порядке. Так, по результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью. То есть, Большая Палата Верховного Суда подтвердила законность решения религиозной общины с. Сутковцы, Хмельницкой области, о переходе с Русской Православной Церкви в Украине в Православной Церкви Украины.

Напомним

15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания с в то время УПЦ Киевского патриархата. 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.