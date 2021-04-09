Верховний суд вперше прийняв рішення щодо переходу громади з УПЦ до ПЦУ: деталі

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“Таким чином, найвищою судовою інстанцією України вперше, з початку активного процесу переходів релігійних громад України з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України, прийнято рішення, яким підтверджено можливість та законність таких переходів і відхилено заперечення Російської Православної Церкви в Україні проти цього”, — прокоментували у ПЦУ.

Деталі

У ПЦУ зазначили, що це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих РПЦвУ з початку активного процесу переходів релігійних громад до ПЦУ, ухваленим найвищою судовою інстанцією України.

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“Так, з початку 2019 року, Російською Православною Церквою в Україні було ініційовано більше 100 судових процесів в достатньо нових для українського судочинства спорах щодо законності зміни православними релігійними громадами України свого підпорядкування. В силу такої новизни до 6 квітня цього року була відсутня позиція найвищої судової інстанції України в таких питаннях, наслідком чого була суперечлива судова практика судів нижчих інстанцій у вирішенні таких спорів.

Рішення ж Великої Палати Верховного Суду в обов’язковому порядку має враховуватися у спорах, які стосуються переходів православних релігійних громад України з РПЦвУ до Православної Церкви України, та, тим самим, уніфікувати підхід судів України у їх вирішенні, захищаючи законне право релігійних громад на зміну юрисдикції”, — розповіли у пресцентрі.

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Контекст

Так, 23 лютого 2019 року релігійна громада с. Сутківці, Хмельницької області, у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України, провела загальні збори, на яких прийняла рішення перейти з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України.

“Не бажаючи переходити до Православної Церкви України з усією релігійною громадою та, фактично, діючи проти волі самої релігійної громади, її настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.

Протягом досить тривалого часу цей позов розглядався у Господарському суді міста Києва, за результатом чого у лютому 2020 року було ухвалене рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. В подальшому, це рішення було залишене без змін і судом апеляційної інстанції”, — розповіли у пресцентрі.

Проте, 6 квітня 2021 року відбулося судове засідання вже Великої Палати Верховного Суду, яка переглядала ці судові рішення у касаційному порядку. Так, за результатом цього перегляду, вказані судові рішення були скасовані і у задоволенні позову було відмовлено повністю. Тобто, Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність рішення релігійної громади с. Сутківці, Хмельницької області, про перехід з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України.

Нагадаємо

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.