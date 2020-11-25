РПЦ відреагувала на рішення синоду Кіпрської церкви про визнання автокефалії ПЦУ: Москва вбачає тиск

“Під тиском Константинопольського патріарха архієпископ Кіпрський Хризостом погодився поминати лідера українського розкольницького угруповання (як вважають у Москві — ред.). Частина єпископату Кіпрської православної церкви, як видно з опублікованого сьогодні комюніке, погодилася підтримати предстоятеля в цьому діянні, а інша частина категорично його не сприймає, керуючись священними канонами та своєї архієрейської совістю”, — йдеться в його заяві, опублікованій в середу на сайті ВЗЦЗ.

Митрополит Іларіон зазначив нібито скрутне становище, в якому опинилися архієреї, які відмовилися поминати Епіфанія. “Немає сумнівів, вони хочуть зберегти єдність власної помісної церкви, зберегти мир в середовищі побратимів. Але вірність Святому Переданню та прихильність канонічним правилам не дозволяють їм брати участь в поминанні розкольника”, — додав він.

Священний синод Кіпрської православної церкви підтримав поминання архієпископом Кіпрським Хрізостомом II глави ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, з яким раніше висловлювали незгоду кіпрські проросійські митрополити Афанасій, Никифор, Ісая та єпископ Миколай. Священний синод Російської православної церкви (РПЦ) констатував неможливість поминання імені архієпископа Хризостома II 20 листопада.