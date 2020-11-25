РПЦ відреагувала на рішення синоду Кіпрської церкви про визнання автокефалії ПЦУ: Москва вбачає тиск
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Архієпископ Кіпрський Хризостом II погодився поминати главу Православної Церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія в богослужінні нібито “під тиском патріарха Константинопольського Варфоломія”. Про це заявив глава Синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків (ВЗЦЗ) Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, пише УНН.
“Під тиском Константинопольського патріарха архієпископ Кіпрський Хризостом погодився поминати лідера українського розкольницького угруповання (як вважають у Москві — ред.). Частина єпископату Кіпрської православної церкви, як видно з опублікованого сьогодні комюніке, погодилася підтримати предстоятеля в цьому діянні, а інша частина категорично його не сприймає, керуючись священними канонами та своєї архієрейської совістю”, — йдеться в його заяві, опублікованій в середу на сайті ВЗЦЗ.
Митрополит Іларіон зазначив нібито скрутне становище, в якому опинилися архієреї, які відмовилися поминати Епіфанія. “Немає сумнівів, вони хочуть зберегти єдність власної помісної церкви, зберегти мир в середовищі побратимів. Але вірність Святому Переданню та прихильність канонічним правилам не дозволяють їм брати участь в поминанні розкольника”, — додав він.
Священний синод Кіпрської православної церкви підтримав поминання архієпископом Кіпрським Хрізостомом II глави ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, з яким раніше висловлювали незгоду кіпрські проросійські митрополити Афанасій, Никифор, Ісая та єпископ Миколай. Священний синод Російської православної церкви (РПЦ) констатував неможливість поминання імені архієпископа Хризостома II 20 листопада.