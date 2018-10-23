Верховный Суд отказался перенести дело Труханова в столичный суд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 122198 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161517 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150520 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Верховный Суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о направлении уголовного производства по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова и других лиц в присвоении средств в особо крупных размерах из Малиновского районного суда Одессы в Соломенский райсуд Киева. Об этом сообщил УНН заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

"Отказали нам (в удовлетворении ходатайства о переносе уголовного производства в отношении Труханова и других лиц с Малиновского райсуда Одессы в Соломенский районный суд Киева - ред.)", - сказал заместитель руководителя САП.

То есть, уточнил Кривенко, производство будет слушаться в Малиновском районном суде Одессы.

Как сообщал УНН, Малиновский районный суд Одессы назначил на 26 октября подготовительное судебное заседание по делу по обвинению мэра города Геннадия Труханова и других должностных лиц в присвоении средств в особо крупных размерах.

Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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