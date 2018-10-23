Верховний Суд відмовився перенести справу Труханова до столичного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Верховний Суд не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про направлення кримінального провадження за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших осіб у привласненні коштів в особливо великих розмірах з Малиновського районного суду Одеси до Солом’янського райсуду Києва. Про це повідомив УНН заступник керівника САП Володимир Кривенко.
“Відмовили нам (у задоволенні клопотання про перенесення кримінального провадження щодо Труханова та інших осіб з Малиновського райсуду Одеси до Солом’янського районного суду Києва — ред.)”, — сказав заступник керівника САП.
Тобто, уточнив Кривенко, провадження буде слухатися в Малиновському районному суді Одеси.
Як повідомляв УНН, Малинівський районний суд Одеси призначив на 26 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо обвинувачення мера міста Геннадія Труханова та інших посадовців у привласненні коштів в особливо великих розмірах.
Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.
Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.