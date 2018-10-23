Верховний Суд відмовився перенести справу Труханова до столичного суду

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Верховний Суд не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про направлення кримінального провадження за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова та інших осіб у привласненні коштів в особливо великих розмірах з Малиновського районного суду Одеси до Солом’янського райсуду Києва. Про це повідомив УНН заступник керівника САП Володимир Кривенко.