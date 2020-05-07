Верховный Суд отложил рассмотрение дела об увольнении Трубы с должности директора ГБР

"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и о невозможности принять участие в заседании сообщили также с Офиса Президента Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что производство по этому делу открыто 10 февраля 2020 года.

Напомним, бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании указа Президента Украины Владимира Зеленского о его увольнении от должности директора незаконным.