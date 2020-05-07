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Верховний Суд відклав розгляд справи щодо звільнення Труби з посади директора ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Верховний Суд відклав на 4 червня розгляд справи за позовом колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби до Президента України Володимира Зеленського щодо визнання його звільнення з посади незаконним, через карантин. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВС.

Верховний Суд відклав розгляд справи щодо звільнення Труби з посади директора ДБР

"Під час засідання, у якому взяв участь представник третьої особи, суддя-доповідач повідомив, що до суду надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи через карантин, і що про неможливість узяти участь у засіданні повідомили також з Офісу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що представник ДБР не заперечував проти відкладення розгляду справи.

"Суд ухвалив рішення задовольнити клопотання сторін у справі і відкласти її розгляд. Наступне судове засідання призначене на 10:00 4 червня 2020 року", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що провадження у цій справі відкрито 10 лютого 2020 року.

Нагадаємо, колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду щодо визнання указу Президента України Володимира Зеленського про його звільнення з посади директора незаконним.

Українські Національні Новини

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