Верховный суд Израиля приказал Нетаньяху уволить ключевого министра правительства

Детали

Это решение было раскритиковано коалицией премьер-министра Нетаньяху, которая пообещала продвигать спорные меры, которые бы ослабили Верховный суд и его право отменять законы.

Нетаньяху вернулся к власти в прошлом месяце во главе коалиции с крайне правыми и ультраортодоксальными еврейскими партиями после выборов в Израиле 1 ноября.

Его назначение Арье Дери министром здравоохранения и внутренних дел "не выдержало", поскольку оно было "крайне необоснованным", говорится в кратком изложении решения суда.

В решении со счетом 10:1 судьи заявили, что Нетаньяху "должен отстранить Дери от должности".

Дери, председатель ультраортодоксальной партии ШАС, в прошлом году признался в уклонении от уплаты налогов, оштрафован на 180 000 шекелей (50 000 долларов) и отказался от своего места в парламенте.

Судьи заявили, что Дери произвел впечатление, будто намеревался уйти из политики, чтобы получить более мягкий приговор. Он снова баллотировался в офис на ноябрьских выборах.

Лидер оппозиции Яир Лапид предупредил, что "израильское правительство нарушит закон", если Нетаньяху не отстранит Дери.

"Правительство, которое не подчиняется закону, является незаконным правительством и не может ожидать, что граждане будут подчиняться закону", - заявил бывший премьер-министр Лапид.

Дополнение

В Израиле, где нет конституции, Верховный суд сейчас имеет право отменять законы или решения правительства, которые он считает дискриминационными или необоснованными.

В прошлом месяце законодатели приняли закон, который позволяет любому лицу, осужденному за правонарушение, но не приговоренному к лишению свободы, занимать должность министра.

Дери, родившийся в Марокко, является политическим ветераном, который стал одним из основателей ШАС и занимал место в Кнессете, а также несколько министерских постов за последние десятилетия.

В середине этого срока он должен был стать министром финансов, оставаясь вице-премьером.

Сам Нетаньяху сейчас предстает перед судом за взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, обвинения, которые он отрицает.